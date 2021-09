Michelle Bolsonaro participa de casamento comunitário

(foto: Carlos Vieira/ CB/ DAPress)

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, participou, na tarde deste domingo (5/9), da 2ª edição do Casamento Comunitário, no Museu Nacional da República, evento organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).





Michelle chegou ao local acompanhada da secretária de Justiça, Marcela Passamani, e não conversou com a imprensa. A cerimônia começou às 17h e foi realizada pela Juíza de Paz Mirtala Carvalho Delmondez. Nessa edição, participaram 35 casais. Cada um deles pôde levar quatro testemunhas, uma forma de evitar a aglomeração.





Entre os preparativos finais para o grande dia estão o recebimento dos vestidos de noiva ajustados pelo Senac, flores, iluminação do espaço e organização da sala de massagem para as noivas, além da sanitização do museu, visando o cumprimento das medidas de enfrentamento ao coronavírus.

"Estamos preparando algo moderno, seguro e organizado para garantir a unidade familiar e o sonho de muitos casais. O objetivo da Sejus é promover o direito de poder oficializar o matrimônio, de modo solidário, sem que haja nenhum custo financeiro aos contemplados, estamos preparando tudo para que o grande dia seja mágico", disse a secretária Marcela Passamani.





A cerimônia obedecerá aos protocolos de segurança, o que inclui a restrição de entrada de pessoas no local do evento, assim como ocorreu na 1ª edição do Casamento Comunitário de 2021, realizada em maio deste ano.