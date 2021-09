Nova Zelândia registra a primeira morte por COVID-19 em seis meses

A primeira ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern e o comissário de polícia Andrew Coster falaram sobre a morte (foto: Mark Mitchell / POOL / AFP)

A Nova Zelândia informou neste sábado (4/9) sua primeira morte ligada ao coronavírus em seis meses, em meio a um ressurgimento da COVID-19 neste país oceânico que, segundo as autoridades, começa a ficar sob controle.A falecida, o 27º óbito da pandemia na Nova Zelândia, é uma mulher de 90 anos com outras complicações de saúde que não conseguiu receber um respirador, nem ser internada na UTI, e morreu em um hospital de Auckland na sexta-feira (3/9).Com uma estratégia de tolerância zero ao vírus, a Nova Zelândia luta desde meados de agosto contra o avanço da pandemia, quando foi detectado o primeiro caso de contágio local em seis meses.As autoridades decretaram um duro confinamento a seus cinco milhões de habitantes. Desde então, 782 casos foram registrados, especialmente em Auckland, sua cidade mais populosa.Nas últimas 24 horas, foram detectados 20 novos casos positivos, bem abaixo do pico de 84 infecções no fim de semana passado (28 e 29 de agosto).