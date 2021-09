NY declara estado de emergência, depois de chuvas causadas pelo furacão Ida

(foto: Ed JONES / AFP)

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, declarou estado de emergência na cidade na noite de quarta-feira, dia 1º, devido às fortes chuvas causadas por fragmentos do furacão Ida. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos lançou um alerta de inundação repentina para regiões da cidade, válido até as 3h da manhã desta quinta-feira, pelo horário local."Estamos resistindo a um evento climático histórico na noite de hoje (ontem), com chuvas recordes em toda a cidade, enchentes brutais e condições perigosas em nossas ruas", escreveu Blasio em sua conta oficial no Twitter.Segundo a, fragmentos do Ida atingiram Estados da costa leste americana nesta quarta-feira (1/9) com ao menos dois tornados, fortes ventos e chuvas intensas. Diversas vias de Nova York ficaram inundadas, e os serviços do metrô da cidade foram suspensos.Ao menos oito pessoas morreram em Nova York nas inundações súbitas de quarta-feira à noite, após as chuvas torrenciais provocadas pela tempestade Ida, que gerou cenas de caos na região nordeste dos Estados Unidos.A Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey suspendeu os voos do aeroporto internacional de Newark, um dos que atendem a região, por causa das inundações.Em Estados vizinhos, como a Pensilvânia, a chegada do Ida levou à retirada de milhares de pessoas de suas casas depois que o nível de água em uma barragem próxima à cidade de Johnstown atingiu níveis "perigosos".O Ida chegou à costa dos Estados Unidos no final de semana, e atingiu os Estados da Louisiana e do Mississippi, causando blecautes, inundações e mortes. (Com informações da Associated Press).