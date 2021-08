EUA realizaram um ataque aéreo em Cabul contra um veículo ligado ao EI

(foto: Reprodução)

Os Estados Unidos realizaram um ataque "defensivo" com drones a um veículo carregado de explosivos neste domingo(29) em Cabul para "eliminar uma ameaça iminente" do grupo Estado Islâmico de Khorasan (EI-K) contra o aeroporto, informou o Pentágono."Temos certeza de que atingimos o alvo", disse Bill Urban, porta-voz do Comando Central, acrescentando que não há relatos de vítimas civis no momento."As explosões secundárias significativas do veículo indicaram a presença de uma quantidade substancial de material explosivo", acrescentou.