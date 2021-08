Mais de 30 estudantes sequestrados na Nigéria são libertados

Estudantes se reencontraram com os pais (foto: John OKUNYOMIH / AFP)

Sequestradores libertaram 32 estudantes sequestrados em julho de uma escola batista no estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria, disseram um líder religioso e representantes das famílias nesta sexta-feira (27).



"Os bandidos libertaram mais 32 alunos nesta sexta-feira. Ainda há 31 em cativeiro e temos esperança de que sejam libertados em breve", declarou à AFP o reverendo Joseph Hayab, representante das famílias.

O grupo criminoso sequestrou mais de 100 estudantes em julho, mas, desde então, dezenas foram gradualmente libertados ou conseguiram escapar.



"Como aconteceu com os outros alunos, tivemos que pagar um resgate para libertá-los, mas não quero divulgar o valor", explicou o reverendo.



Horas antes, no vizinho Níger, quase 100 estudantes sequestrados de um seminário islâmico puderam reencontrar os pais após três meses em cativeiro.



Esses sequestros em massa em escolas e institutos têm sido uma prática regular desde dezembro, organizados por grupos armados em busca de resgate financeiro.



Esses criminosos, chamados localmente de bandidos, são responsáveis por um aumento da violência no noroeste e centro da Nigéria, com pilhagem, roubo de gado ou sequestro em massa.