Nova forte explosão é registrada em Cabul

Uma forte explosão sacudiu Cabul na madrugada de sexta-feira (fim de tarde de quinta, 26, no Brasil), horas depois de um duplo atentado no aeroporto da capital afegã, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

Funcionários da AFP ouviram a explosão, sem nenhuma fonte oficial para determinar sua origem.

Estado Islâmico reivindica autoria de atentado

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do atentado mortal nesta quinta-feira (26) perto do aeroporto de Cabul, durante a operação liderada pelos Estados Unidos para retirar civis do Afeganistão, após a tomada do poder pelos talibãs, informou o site especializado SITE.



O EI informou que um dos seus combatentes cruzou "todas as fortificações de segurança" e se aproximou a "cinco metros" das forças americanas antes de detonar seu cinto de explosivos, reportou a agência de propaganda do grupo jihadista Amaq, segundo uma tradução do SITE Intelligence Group, que monitora as comunicações de grupos extremistas islâmicos.



O Pentágono, no entanto, informou sobre dois atentados suicidas seguidos de disparos em Cabul. Os Estados Unidos ameaçaram o EI de represálias.