COVID-19: Rússia registra recorde de mortes pela doença em 24 horas

(foto: AFP / Norberto DUARTE)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



A Rússia registrou nesta quinta-feira (26/8) 820 mortes por COVID-19, o maior balanço diário no país desde o início da pandemia, segundo os números oficiais do governo.A presença da variante delta do vírus, mais contagiosa, a reduzida aceitação das vacinas no país e a ausência de restrições de movimento contribuem para a situação.De acordo com os dados do governo, a Rússia contabiliza mais de 179.000 mortes por coronavírus, o maior balanço da Europa.O número, no entanto, leva em consideração apenas os falecidos submetidos a uma autópsia que determinou que o coronavírus é a principal causa da morte.A agência russa de estatísticas Rosstat calculou que as mortes por COVID-19 no país superavam 300.000 no fim de junho de 2021.