EUA concedem aprovação total à vacina da Pfizer contra COVID-19

Vacina da Pfizer sendo aplicada em cidadão nos Estados Unidos (foto: Joseph Prezioso / AFP)

O governo dos Estados Unidos concedeu nesta segunda-feira (23) aprovação total à vacina anticovid da para pessoas com mais de 16 anos, anunciou a agência reguladora, uma medida que as autoridades esperam que ajude a reforçar os esforços de vacinação contra o coronavírus no país.A Agência de Medicamentos e Alimentos (FDA) dos Estados Unidos (FDA) "aprovou a primeira vacina contra a covid-19" no país, afirma um comunicado.A vacina da Pfizer tinha até o momento uma autorização de emergência temporária.

