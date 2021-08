Austrália prende mais de 250 pessoas em protestos contra restrições à COVID

(foto: William WEST / AFP)

Mais de 250 pessoas foram presas neste sábado (21/8), na Austrália enquanto protestavam contra a adoção de medidas de lockdown por conta da pandemia de COVID-19, afirmam autoridades do país. Muitos dos manifestantes, além disso, foram multados por desafiar regras sanitárias.Os protestos ocorreram em vários pontos do país. O maior e mais violento deles aconteceu em Melbourne, uma das principais cidades australianas. O governo informou que ao menos sete policiais foram tratados com ferimentos, após conflitos em alguns dos protestos.Enquanto Sydney está trancada há dois meses, Melbourne e a capital da Austrália, Camberra, entraram em lockdown no início deste mês.De acordo com as regras do bloqueio adotadas no país, as pessoas devem ficar confinadas em suas casas na maior parte do tempo e têm de respeitar limites durante interações sociais.Os manifestantes defendem que os bloqueios devem acabar, mas as autoridades dizem que eles são necessários para suprimir a disseminação do coronavírus e salvar vidas.Apesar das restrições, o Estado de New South Wales em Sydney relatou um recorde de 825 novas infecções diárias na comunidade neste sábado (21/8). Várias cidades australianas, segundo o governo, estão lutando contra surtos da variante Delta, considerada mais contagiosa que as demais.