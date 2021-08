COVID: EUA aprovam reforço para compensar queda da eficácia da vacina

(foto: Frederic J. BROWN / AF)

Os americanos que receberam as vacinas antiCOVID-19 da Pfizer e da Moderna poderão receber uma terceira dose oito meses depois da segunda, a partir de 20 de setembro - disseram autoridades sanitárias nesta quarta-feria (18/8), ressaltando que ada injeção diminui "com o tempo"."Os dados disponíveis mostram claramente que acontra a infecção por SARS-CoV-2 começa a declinar com o tempo, depois das primeiras doses da vacina", conforme um comunicado conjunto de altos funcionários, entre eles a diretora dos Centros dee Controle de Doenças (CDCs), Rochelle Walensky, e a diretora interina da a agência reguladora dee alimentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês), Janet Woodcock.