Governo dos EUA pode recomendar doses de reforço de vacina contra COVID

O governo de Joe Biden deve anunciar queque foram totalmente vacinados contra a COVID-19 deveriam receber uma dose de reforço para garantircontínua, de acordo com fontes familiarizadas com as discussões. A dose de reforço seria aplicada oito meses após a segunda dose da vacina, segundo as mesmas fontes.Oficiais seniores da área de saúde do governo Biden têm discutido há semanas a possibilidade de recomendar as doses de, e estão próximos a um acordo em torno do tema, segundo as fontes, que afirmaram ainda que uma decisão final não foi tomada. Um anúncio formal pode ser feito nesta semana.informou neste mês que a gestão democrata preparava uma estratégia de reforço vacinal, e que as doses poderiam se tornarem poucas semanas para aqueles que foram os primeiros a se vacinar nos Estados Unidos.A Pfizer e a BioNTech, que produzem uma das vacinas de duas doses contra a COVID-19, buscam autorização da US Food and Drug Administration (FDA, o órgão regulador americano para) para a aplicação de doses de reforço no público em geral. Se a FDA permitir a aplicação, as primeiras doses poderiam ser distribuídas em setembro, de acordo com, período em que os primeiros americanos que foram vacinados contra a doença completarão a janela de oito meses.A Pfizer é a mais avançada no pedido. A Moderna, que também produz umaaplicada em duas doses, afirmou que planeja solicitar autorização para a aplicação de doses de reforço de seu imunizante no próximo mês. A Johnson & Johnson, que produz uma vacina aplicada em dose única, deve divulgar dados de eficácia da aplicação de duas doses doainda neste mês.As discussões sobre a necessidade de doses adicionais das vacinas contra a COVID ganharam corpo em meio à alta naspela doença causadas pela variante delta. Embora casos em pessoas totalmente vacinadas sejam raros, alguns dados indicam que a imunidade trazida pelas vacinas cai ao longo do. Fonte: Dow Jones Newswires.