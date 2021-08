Bombeiros combatem grande incêndio no sul de Portugal

(foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Quase 600 bombeiros lutam nesta terça-feira contra umque começou na véspera na região turística do Algarve, ao sul de Portugal, e que obrigou ade 60 pessoas, informaram os serviços de emergência.Um bombeiro foi hospitalizado depois de sofrer, informou à AFP um porta-voz do comando regional da Proteção Civil.O incêndio começou na segunda-feira na localidade de Castro Marim, perto da fronteira com a Espanha, e foipor volta do meio-dia, mas voltou a ganhar força durante a tarde.À noite, as chamas afetavam um perímetro de quase 40 quilômetros e uma superfície de quase 9.000 hectares, informou nesta terça-feira oda Proteção Civil regional, Richard Marques.A imprensa local informou que o incêndio destruiu umalocalizada em uma colina repleta de vegetação e árvores frutíferas.As chamaspara o sul, na direção da costa, o que obrigou as autoridades a bloquear o tráfego na estrada que cruza o Algarve de leste a oeste.O trânsito foi liberado na autoestrada nesta terça-feira, mas os bombeiros, apoiados por quase 200 veículos e oito aviões ou helicópteros, temem as condições"preocupantes", declarou Marques.Na segunda-feira, o governo português decidiu prolongar por 48 horas o estado de alerta contra incêndios decretado na sexta-feira para a maior parte doNa vizinha Espanha, o incêndio registrado em Navalacruz, na província de Ávila (centro-oeste) permanecia ativo, mas a evolução era considerada "". As chamas queimaram 12.000 hectares e provocaram a retirada de mil pessoas.Os incêndios afetaram nas últimas semanas vários países, incluindo Grécia, Turquia e Argélia. As chamas estão associadas a diversos fenômenospelos cientistas devido à mudança climática.Portugal, afetado em 2017 pelos incêndios florestais mais letais de sua história, registrava até o momento um verão relativamente tranquilo e sem