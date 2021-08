Avião-cisterna russo cai na Turquia e mata os 8 tripulantes

Imagem aérea mostra os destroços do avião que caiu (foto: Demiroren News Agency (DHA) / AFP)

Um avião dorusso - que estava sendo usado no- caiu neste sábado (14) no sul dacom oito pessoas a bordo, que não sobreviveram, informaram agências de notícias e autoridades de ambos os países."Fomos informados de que umrusso que havia decolado (da cidade turca de) Adana para participar do combate aos incêndios em Kahramanmarash sofreu um", declarou o ministério da Defesa turco em um comunicado.Um avião turco de vigilância aérea e um helicóptero foram enviados ao local, acrescentou.Os canais de televisão turcos transmitiram imagens mostrando uma coluna de fumaça subindo de uma área montanhosa.De acordo com a agência de notícias oficial Anadolu, um grande número defoi enviado ao local da tragédia.O avião, um Beriev-200, havia sido alugado da Rússia pela Direção Geral de Florestas da Turquia, que o estava usando para combater os incêndios que varreram o sul do país nas últimas semanas.Segundo agências russas, oito pessoas estavam a bordo: cinco russas e três turcas.O avião caiu por razões desconhecidas quando tinha acabado de ejetar sua carga de água para apagar um incêndio declarado na região de Kahramanmarash, segundo informou a emissora pública turca TRT.Nas últimas semanas, a Turquia tem tido que lidar com vários desastres naturais: incêndios no sul e inundações repentinas no norte.Oito pessoas perderam a vida nos incêndios, que devastaram a costa sul do país do final de julho ao início de agosto.Esta semana, as autoridades anunciaram que a maioria dos focos estava sob controle, mas nos últimos dias outras frentes foram relatadas em Kahramanmarash e em Çanakkale (oeste).O governo turco se viu forçado a alugar vários aviões de combate a incêndio de Israel e Rússia. A Espanha também enviou um hidroavião para ajudar.