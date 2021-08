Explosão em ônibus mata dois e deixa vários feridos na Rússia

Ônibus ficou destruído na explosão e peritos trabalharam nos destroços (foto: Handout / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE / AFP)

Duas pessoas morreram, e pelo menos 17 ficaram feridas, naem umque ia para a cidade russa de Voronezh - informaram as autoridades locais na madrugada desta sexta-feira (13).Umamuito ferida faleceu, relatou o governador da região, Alexandre Goussev. Outra sucumbiu após ser hospitalizada, acrescentou a mesma fonte, horas depois, em um comunicado divulgado pelo aplicativo de mensagens Telegram.Vários dosse encontram em estado grave, sobretudo, por, afirmou o governador.do ônibus disse à emissora pública Rossiya-24 que havia 35 pessoas a bordo na hora da explosão, que aconteceu no momento em que o ônibus fez uma parada perto de um shopping.A explosão estourou o teto e as janelas do veículo, segundo diversos vídeos de transeuntes que circulam nas redes sociais e foram reproduzidos pela imprensa russa."A explosão foi muito forte. Depois, todo mundo começou a correr para fugir", disse Larissa, que testemunhou o episódio, à agência pública de notícias RIA Novosti"A estrada inteira ficou cheia de pedaços de vidro", completou.Em um comunicado, o Comitê oficial deanunciou que especialistas foram enviados de Moscou para o local do incidente. A nota também informou que foi aberto um processo criminal por negligência na manutenção do ônibus, de acordo com os primeiros indícios, por ter provocado "danos graves para a saúde das pessoas"."Até agora, nada indica que possa ser um", disse o vice-governador da região, Sergei Sokolov, à agência de notícias Interfax.