Canadá reabre fronteira e dá boas-vindas a americanos 100% vacinados

Montreal é um dos destinos canadenses preferidos dos americanos (foto: Daniel Slim/AFP)

Turistas americanos cruzavam nesta segunda-feira (9) a fronteira entre Canadá e Estados Unidos, o limite terrestre mais extenso do mundo, depois que Ottawa eliminou a exigência de quarentena para os visitantes do país vizinho que estiverem 100% vacinados.



"É maravilhoso", disse à AFP Vicki Poulin, uma das visitantes, sobre a reabertura da fronteira, após seu fechamento, há 17 meses, para viagens não essenciais para conter a propagação do novo coronavírus.



"Estamos muito felizes de estar aqui", completou.

Esta canadense residente em Queensbury, Nova York, seu americano americano e sua cadela Sully costumavam viajar todos os meses a Montreal para ver sua família. Por causa da medida, estão sem vê-los desde março de 2020.



Está autorizado o ingresso de cidadãos americanos e dos residentes permanentes que tiverem recebido o esquema completo de uma vacina aprovada pelas autoridades canadenses pelo menos 14 dias antes da chegada ao território.



Os viajantes também devem estar assintomáticos no momento de cruzar a fronteira.



A maioria ouvida pela AFP contou que a entrada se deu sem problemas e com filas bem menores do que se esperava.



Estas mudanças acontecem, no entanto, no momento em que o número de casos de COVID-19 volta a crescer na América do Norte, puxados pela variante Delta.



Ottawa e Washington enfrentavam uma pressão crescente de grupos de viagens e turismo para aliviar as restrições de viagens e fronteiras.