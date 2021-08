Idosa que lidera máfica italiana é presa ao tentar embarcar para a Espanha

(foto: AFP PHOTO/CIRO FUSCO)

Maria Licciardi, uma chefe da máfia em Nápoles, foi presa neste sábado (7) quando tentava pegar um voo para a Espanha, noticiou a mídia italiana.Com 70 anos e conhecida como "La piccoletta" por conta de sua baixa estatura, é irmã do falecido Gennaro Licciardi, fundador do clã da família Camorra nos subúrbios de Scampia e Secondigliano, em Nápoles.Ela cumpriu pena de oito anos de prisão antes de ser libertada em dezembro de 2009, de acordo com informações da imprensa, após o que teria assumido as operações do clã."La piccoletta" foi detida no aeroporto de Roma no momento em que deixava a bagagem antes de embarcar para a Espanha, informaram as agências de notícias.Ela é acusada de associação mafiosa, extorsão, encobrimento e manipulação de leilões.