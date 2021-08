Espanha prorroga quarentena para viajantes de 6 países, incluindo o Brasil

Turistas aproveitam o verão para visitar a cidade de Ronda, na Espanha (foto: JORGE GUERRERO / AFP)

A Espanha prorrogou neste sábado a obrigação de quarentena de 10 dias para viajantes procedentes de seis países da América Latina e África, incluindo Argentina e Brasil, para evitar a propagação do coronavírus.A medida, que foi adotada pela primeira vez em 23 de julho, foi prorrogada até 23 de agosto, anunciou o ministério da Saúde no Twitter.Os viajantes procedentes de seis países (Argentina, Brasil, Colômbia, Bolívia, Namíbia e África do Sul) terão que cumprir a quarentena de 10 dias a partir de sua entrada na Espanha.Estes países são considerados de "alto risco" por seus elevados níveis de contágio.Com 4,5 milhões de casos de coronavírus e 82.000 falecidos, a Espanha é um dos países que mais sofreu as consequências da pandemia na Europa.Quase 60% da população espanhola está completamente vacinada contra a covid-19, o que permitiu uma queda drástica das mortes.