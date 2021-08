Mundo supera 200 milhões de casos, e o vírus 'ressurge' na Ásia e Austrália

Australianos protestam em Melbourne, onde o governo anunciou o sexto lockdown na cidade (foto: CON CHRONIS/AFP)

Forças policiais tiveram que bloquear ruas durante protestos contra o lockdown em Melbourne (foto: CON CHRONIS/AFP)

Tóquio anunciou um recorde de casos de COVID-19, com mais de 5 mil infecções diárias (foto: Yasuyoshi CHIBA / AFP)

osde COVID-19, conforme contagem da AFP desta quinta-feira (5), com base em balanços oficiais da pandemia, que volta a se espalhar com a, e a China prometeu compartilhar dois bilhões de doses de vacinas para enfrentá-la.A China "se empenhará em fornecer dois bilhões de doses de vacinas ao mundo" este ano e prometeu uma doação de 100 milhões de dólares ao sistema internacional de distribuição de vacinas para os países mais necessitados da Covax, de acordo com um anúncio do presidente Xi Jinping.O número dediárias na, impulsionadas pela variante delta, é o maior em meses, o que levou as autoridades a realizarem testes maciços na população.A cepa também está se espalhando de forma virulenta na, onde as autoridades deanunciaram o sextopara esta cidade, e Sydney registrou um número recorde de novos casos de COVID-19.Nade vítimas de COVID-19 alugam contêineres refrigerados para armazenar os corpos, em meio à exaustão dos profissionais da saúde."A exaustão física e mental é muito alta (...) Alguns membros da nossa equipe desmaiam. Estamos no limite da nossa capacidade", desabafa Thanitchet Khetkham, funcionário do necrotério do Hospital da Universidade de Thammasat, ao norte de Bangcoc.Nesta quinta-feira, foram registrados cerca de 21 mil novos casos, algo nunca visto desde o início da crise sanitária, e 160 mortes, a maioria em Bangcoc.No Japão,anunciou nesta quinta-feira umde casos de COVID-19 com mais de 5 mil infecções diárias. Diante desse quadro, o governo deve ampliar as restrições para oito departamentos japoneses adicionais, três dias antes do fim dos Jogos Olímpicos."As infecções se propagam a um", afirmou o primeiro-ministro Yoshihide Suga.Recordes também foram quebrados na Malásia, com a marca de 20.000 casos diários de COVID-19 sendo superada pela primeira vez na quinta-feira.A epidemia também está ganhando força na Europa. Assim, a ilha espanhola de Ibiza anunciou que vai contratar detetives particulares para se infiltrar e proibir festas ilegais que possam favorecer a propagação do vírus, enquanto a Grécia estabelece um toque de recolher e novas restrições aos seus locais turísticos.Desde meados de junho, o mundo registrou um aumento de 68% no número de casos diários, que saltaram de 360.000 para mais de 600.000, principalmente por causa da propagação da variante delta.As mortes no mundo (no momento em 9.350 por dia) aumentaram 20% desde o início de julho, quando os números haviam caído para 7.800 óbitos diários.No total, a pandemia do coronavírus deixou oficialmente pelo menos 4,25 milhões de mortos no mundo desde seu surgimento no final de 2019, de acordo com o balanço da AFP.A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o saldo real de vítimas possa ser duas, ou três, vezes maior.- EUA se abre, China se fecha -Os Estados Unidos, cujas fronteiras continuam fechadas para vários países, planejam reabri-las para as pessoas totalmente vacinadas, informou uma fonte da Casa Branca na quarta-feira.Washington quer uma reabertura para cidadãos estrangeiros "de uma forma segura e sustentável", disse este funcionário, sem especificar datas.Segundo ele, a abertura aconteceria em etapas e, salvo poucas exceções, para todos os estrangeiros "totalmente vacinados".Em 26 de julho, Washington estabeleceu que manteria as restrições às chegadas do exterior, deixando de lado os apelos europeus.Já a União Europeia voltou a autorizar, em junho, a entrada de pessoas procedentes dos Estados Unidos, exigindo a apresentação de certificados de vacinação, ou de teste negativo para COVID-19.Nesse sentido, a França anunciou nesta quinta-feira um dispositivo que permitirá aos turistas vacinados fora da UE obterem um passaporte sanitário, documento necessário para o ingresso em estabelecimentos de entretenimento e cultura e, em breve, em muitos outros lugares, como restaurantes, transportes públicos e hospitais.Este passaporte é concedido a quem apresentar um teste negativo recente para COVID-19, certificado de vacinação, ou certificado de recuperação, após ter contraído a doença.Na contramão do movimento de abertura no Ocidente, a China anunciou o endurecimento das restrições para as viagens de seus cidadãos ao exterior.E, depois que os Estados Unidos fizeram isso no dia anterior, Israel rejeitou na quinta o pedido da OMS de estabelecer uma moratória para as injeções de reforço da vacina anticovid. Seu primeiro-ministro, Naftali Bennett, disse que seu país está prestando "um grande serviço" ao mundo, testando com sua população se uma terceira dose do imunizante é eficaz.- Desigualdades -A OMS considera que a moratória permitiria alcançar a vacinação de 10% da população mundial até o final de setembro."Precisamos mudar as coisas urgentemente para que a maioria das vacinas deixe de ir para os países ricos e vá para os países pobres", declarou seu diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus.O chefe da agência da ONU denuncia há meses a desigualdade que fez com que 80% das mais de 4 bilhões de doses injetadas no mundo fossem aplicadas nos países de renda alta, ou média, os quais representam menos de 50% da população mundial.