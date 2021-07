Vinte países pedem a Cuba que respeite 'direitos e liberdades'

Cuba registrou manifestações sem precedentes em mais de 40 localidades em 11 de julho; uma pessoa morreu (foto: Daniel Slim/AFP)

Centenas de manifestantes protestaram próximo à embaixada de Cuba em Washington, nos Estados Unidos (foto: Brendan Smialowski/AFP)

Vinte países, incluindo vários latino-americanos, se uniram ao governo dosnesta segunda-feira(26) para pedir aque respeite osasdetidas pelossem precedentes realizados em 11 de julho na ilha., Colômbia e Equador foram alguns dos 20 Estados que apoiaram o secretário de Estado americano, Antony Blinken, no apelo ao governo comunista para "respeitar os direitos e liberdades legalmente garantidos do povo cubano" e "libertar os detidos pelo exercício de seu direito a protestos pacíficos"."Instamos o governo cubano a prestar atenção às vozes e pedidos do povo cubano", diz a declaração conjunta, que também pede o fim das restrições à Internet."A comunidade internacional não hesitará em seu apoio ao povo cubano e a todos aqueles que defendem as liberdades fundamentais que todos merecem".Outras nações latino-americanas que assinaram a declaração foram Guatemala e Honduras, ambas estreitamente alinhadas com a política externa dos Estados Unidos.das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, comentou em um tuíte que o apelo de Blinken é baseado no apoio "de váriosque forama cumprir seus ditames".Ele também destacou que Cuba conta com o apoio deque pedem aos Estados Unidos ocontra a ilha e pediu a Washington que apresente provas que comprovem suas "acusações caluniosas".A Coreia do Sul, tradicional aliada dos Estados Unidos, foi a única nação asiática a aderir ao pedido. Na Europa, se uniram Áustria, Polônia e Grécia.A declaração, no entanto, não foi assinada por aliados próximos dos Estados Unidos, como Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Japão e Espanha, apesar do entusiasmo que demonstraram em colaborar com o presidente democrata Joe Biden, após a turbulência das relações com seu antecessor, o republicano Donald Trump.Biden pretende fazer uma frente comum com seus aliados para pressionar Cuba, mas Washington tradicionalmente fica isolado nessa questão.A Assembleia Geral da ONU condenou, no final de junho, por esmagadora maioria e pela 29ª vez, o embargo imposto à ilha pelos Estados Unidos em 1962.O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, propôs aos Estados Unidos permitir o reenvio de remessas a Cuba, como primeiro passo para levantar o embargo."Muitas coisas poderiam ser feitas, sugiro apenas uma, com todo o respeito, pelas duas nações: que as famílias de Cuba possam receber remessas de quem vive e trabalha nos Estados Unidos ou em qualquer outro país", disse à imprensa o presidente de esquerda.Segundo López Obrador, "Biden deve tomar uma decisão a esse respeito. É um apelo respeitoso, sem interferências, devemos separar o político do humanitário".Na semana passada, o governo Biden impôs sanções ao ministro da Defesa cubano. A Casa Branca afirma que busca uma forma de restaurar o acesso à Internet e permitir que os cubano-americanos enviem dinheiro sem precisar pagar ao governo.Cuba registrou manifestações sem precedentes em mais de 40 localidades em 11 de julho, em meio à pior crise econômica da ilha em décadas e um forte aumento nas infecções por covid-19. Os protestos deixaram um morto, dezenas de feridos e mais de cem detidos.