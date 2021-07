'Homem-Aranha' vira vilão e ataca pessoas em supermercado de Londres; veja

Homem vestido de personagem da Marvel ataca pessoas em supermercado de Londres (foto: Reprodução/Twitter) Homem-Aranha" virou o vilão na história de algumas pessoas em um supermercado de Londres, na Inglaterra. Ele invadiu o estabelecimento e atacou clientes e funcionários e deixou seis pessoas feridas. A cena de um filme de terror aconteceu na noite de quinta-feira (22/7). Um "virou o vilão na história de algumas pessoas em um supermercado de, na Inglaterra. Ele invadiu o estabelecimento e atacou clientes e funcionários e deixou seis pessoas feridas. A cena de um filme de terror aconteceu na noite de quinta-feira (22/7).









Segundo o jornal local, "The Sun", cinco pessoas foram presas pela confusão: duas meninas, de 17 e 18 anos, três homens, de 31, 35 e 37 anos. Uma mulher, de 20 anos, foi levada ao hospital com ferimentos leves e outras cinco receberam atendimento no local.





O motivo da confusão não foi divulgado pelas autoridades até o momento. Nas redes sociais, internautas criticaram os agressores que atacaram mulheres e idosos, além de terem apontado que ninguém apartou a briga.