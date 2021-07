Instagram lança função que permite evitar conteúdo 'sexual' ou 'violento'

Usuários do Instagram poderão decidir se permitem ter acesso a conteúdos 'sensíveis' no aplicativo (foto: Reprodução/Redes Sociais)

adicionou na terça-feira (20) uma maneira para os usuários ajustarem o quão estritamente eles desejampostagensouenquanto navegam na rede social.Uma nova opção de "" no Instagram, propriedade do Facebook, permite que os usuários ajustem se querem ver mais ou menos postagens que alguns podem achar desagradáveis ou de mau gosto, de acordo com uma publicação."Conteúdo sensível pode estar em postagens que não necessariamente violam nossas regras, mas podem ser pertubadoras para algumas pessoas, como postagens com conotação sexual ou violência", explicou a equipe do Instagram.se junta a outra de exploração que recomenda conteúdos que os usuários possam achar interessantes na rede social.As pessoas podem manter o limite padrão de postagens sensíveis ou optar por aumentar ou afrouxar essa restrição."Uma exceção: a opção Permitir não estará disponível para menores de 18 anos", observou o Instagram.A forma opcional de filtragem chega em um momento em que a rede social ainda está sobparaou, permitindo que os usuários se expressem livremente nelas.