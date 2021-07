Marcas internacionais rompem contrato com astro chinês acusado de estupro

(foto: AFP / Angela Weiss)

Marcas, como Louis Vuitton, Porsche e Bulgari, anunciaram nesta terça-feira (20) a rescisão, ou a suspensão, de seus contratos com o famososino-canadense Kris Wu, acusado de estupro por uma estudante, em um caso que gerou uma tempestade na China.Wu, de 30 anos, alcançou fama comodo grupo sino-sul-coreano de K-pop EXO.O escândalo ganha força e amplitude com o#MeToo que começou em 2018 na China, quando mulheres denunciaram suas experiências como vítimas de assédio sexual, às vezes atingindo figuras públicas influentes.Desta vez, a faísca foi detonada pela estudante Du Meizhu, de 19 anos, que, em uma entrevista no último domingo (18), acusou o cantor e ator de estuprá-la há dois anos.A garota contou que Kris Wu tentou comprar seu silêncio com 500.000 iuanes (cerca de US$ 77.000) e afirmou que levará adiante os "legais"."Eu vi Du Meizhu apenas uma vez, em uma noite com, não a enchi de álcool (...) Não houve", respondeu Wu, que cresceu entre Vancouver e Cantão, em uma mensagem divulgada na segunda-feira (19).Seu estúdio publicou uma longa resposta àsde Du. Negou qualquer ofensa por parte do cantor e garantiu que Wu viu a garota apenas uma vez, em uma festa. Ainda segundo a nota, a jovem teria falsificado seu relato e extorquido milhões de iuanes de sua equipe."O estúdio já deu início ao processo legal" contra a, anunciou na segunda à noite.As revelações de Du desencadearam uma onda dedo ídolo nas redes sociais, assim como demonstrações de apoio à estudante e às vítimas desexual, em geral.O impacto foi considerável, ao envolver uma das figuras chinesas mais lucrativas, cujo rosto era onipresente em anúncios de todo o tipo no gigante asiático.Desde segunda-feira, um númerode marcas, incluindo Louis Vuitton, Bulgari, Porsche e a chinesa Tencent Video, anunciaram nas redes sociais que estavam rompendo, ou suspendendo, sua colaboração com Kris Wu."A Bulgari atribui grandeao incidente relacionado a Kris Wu e decidiu encerrar todas as colaborações com ele a partir de hoje", anunciou a marca de luxo nesta terça-feira (20), na plataforma Weibo, o equivalente chinês do Twitter.Louis Vuitton também anunciou ade sua cooperação com o artista.Nas redes, internautas furiosos cobram de outras, como L'Oreal Men e Lancôme, que cortem seus laços com Wu.Em nota divulgada na quinta-feira passada, a Lancôme já havia informado que sua associação com o cantor haviaem junho.Após a entrevista de Du, outras supostas vítimas surgiram e acusaram a equipe de Wu de comportamento predatório, como convidá-las para festas de karaokê com muitas bebidasna companhia do astro.Hashtags como #MeninasAjudamMeninas e similares, usadas para expressarà jovem, foram desativadas no Weibo e removidas da lista de maisA Associação Chinesa de Artesdisse na segunda-feira que a punição contra Wu "deveria ser baseada em fatos, e não em revelações na Internet". Pediu, no entanto, uma "punição severa", caso fique provado que ele cometeu crimes.A hashtag "a lei é o mais baixo dosmorais" também proliferou no Weibo, com 830 milhões de compartilhamentos, com internautas denunciando os elevados requisitos exigidos das vítimas para provar um abuso sexual na