Papa Francisco deixa hospital depois de passar por cirurgia no cólon

O papa Francisco deixou o Hospital Gemelli, em Roma, nesta quarta-feira (14/7), após ade cólon, à qual foi submetido em 4 de julho - acompanhou um fotógrafo da AFP.O pontífice argentino, de 84 anos, foi operado para retirar uma parte do cólon, em uma intervenção cirúrgica feita comgeral.Francisco deixo o hospital em um veículo preto, de janelas escurecidas (), como constataram os fotógrafos de plantão na entrada do estabelecimento.Ao longo de seus 11 dias internado, o papa acompanhou o noticiário internacional, envioude pêsames pelo assassinato do presidente do Haiti e defendeu o direito de uma saúde gratuita para todos.Também celebrou oÂngelus dominical da varanda do hospital, visitou pacientes com câncer no 10º andar, o mesmo onde ficou instalado, e celebrou várias missas na capela com a equipe médica e demais funcionários que o atenderam durante aO sumo pontífice deve descansar durante todo mês de julho no Vaticano. Nenhumageral ou reunião oficial foi marcada para esteDe acordo com sua, ele celebrará o Ângelus de domingo do Palácio Apostólico da Praça de São Pedro.