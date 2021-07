Primeiro-ministro holandês reconhece erros após aumento de casos de covid

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, reconheceu nesta segunda-feira (12) que seu governo cometeu um erro ao flexibilizar algumas restrições pela pandemia, enquanto a Holanda sofre um grande aumento de casos de covid-19.



O governo havia autorizado particularmente, há duas semanas, a reabertura de casas de festa, mas diante da rápida difusão da contagiosa variante Delta, especialmente entre os jovens, decidiu retomar as medidas de restrição.



Rutte anunciou na sexta-feira uma série de medidas para combater o surto de contágios, o que inclui o fechamento das casas de festa e de restaurantes a partir de meia-noite.



"Cometemos uma insensatez. O que acreditamos ser possível, na verdade não era", lamentou Rutte em Haia. "Lamentamos muito e pedimos desculpas por isso", acrescentou.



"O número de casos aumenta mais rápido que o esperado", disse o Comitê de Cientistas (OMT) que assessora o governo, em uma carta enviada na semana passada ao Parlamento.



"Assistimos um aumento exponencial do número de infecções, particularmente entre jovens de 18 a 25 anos", destacou o OMT, acrescentando que os contágios ocorreram principalmente em casas de festa e no setor da gastronomia.



"Fora essa faixa etária, não há um aumento evidente" no restante da população, disse o OMT.



"É uma pena, porque todos esperávamos um verão 'aberto' e com muitas atividades", lamentou Wouter Stumphius, de 25 anos, em Haia.