Dez mortos, incluindo 7 reforços do exército, em ataque em Burkina

Ao menos dez pessoas, entre elas sete reforços do exército, morreram no domingo (11) em um ataque no norte de Burkina Faso, informaram os serviços de segurança e locais nesta segunda-feira (12) à AFP.



"Indivíduos armados não identificados atacaram ontem (domingo) a cidade de Niha-Mossi, especialmente os VDP", Voluntários para a Defesa da Pátria (reforços civis), disse uma fonte de segurança.



Entre as vítimas "há sete VDP e três civis mortos", acrescentou. A informação foi confirmada por um responsável local deste corpo de reforços.



Burkina Faso sofre uma insurreição extremista, iniciada há seis anos, que causou a morte de mais de 1.500 pessoas e obrigou um milhão a fugir de suas casas.