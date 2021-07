Fechamento de escolas por covid em 19 países pode provocar 'catástrofe geracional'

As escolas permanecem fechadas por causa da pandemia de covid em 19 países, o que afeta cerca de 156 milhões de crianças, que correm o risco de fazer parte de "uma catástrofe geracional", alertaram duas diretoras de agências da ONU, Henrietta Fore da Unicef e Audrey Azoulay da Unesco, nesta segunda-feira (12).



Em um comunicado conjunto, as chefes da Unicef e da Unesco, responsáveis pela educação e assuntos vinculados à infância, disseram que "os governos fecharam as escolas com muita frequência e por períodos muito longos, inclusive em momentos em que a situação epidemiológica não justificava isso".



Elas recomendam que "as escolas sejam as últimas a fechar e as primeiras a reabrir", porque os efeitos dos fechamentos vão desde um baixo rendimento educacional até problemas de saúde mental, passando por um aumento da desnutrição.



"Pedimos aos responsáveis por tomar as decisões e aos governos que priorizem a reabertura segura das escolas para evitar uma catástrofe geracional", escreveram as secretárias-gerais da Unicef e da Unesco.



"Fechar escolas arrisca o nosso futuro, com benefícios pouco claros para o nosso presente. Devemos priorizar melhor as coisas. Podemos e devemos reabrir as escolas com segurança", acrescentaram.