Kaseya afirma ter restaurado seus servidores após ataque cibernético

A empresa de software americana Kaseya informou, nesta segunda-feira (12), que restaurou completamente seus servidores, mais de uma semana após ser vítima de um ataque de ransomware que paralisou centenas de empresas em todo o mundo.



A empresa de TI (tecnologia de informação) com sede em Miami declarou que restaurou completamente suas operações de software VSA, que é usado para administrar redes de computadores e impressoras.



"A restauração dos serviços já está completa", disse um relatório atualizado da empresa, depois de vários dias de atrasos e reparação parcial durante o fim de semana.



"Continuaremos publicando atualizações sobre o progresso da implementação da correção (de segurança) e o estado do servidor", afirmou a Kaseya, que fornece serviços informáticos para quase 40.000 empresas de vinte países.



A notícia chega após alguns analistas terem afirmado que esse pode ter sido o maior ataque de ransomware já registrado.



Esses ataques são uma forma cada vez mais lucrativa de fazer reféns a nível digital. Os hackers bloqueiam os dados dos servidores das vítimas e depois exigem dinheiro para restabelecer o acesso.



O ataque sem precedentes, que estima-se ter sido realizado por um grupo de hackers com sede na Rússia, afetou cerca de 1.500 empresas no mundo e provocou um pedido de resgate de 70 milhões de dólares.



A invasão contra a Kaseya, anunciada em 2 de julho, afetou uma importante rede de supermercados sueca, que teve que fechar 800 lojas, e gerou consequências no mundo todo, afetando negócios de pelo menos 17 países, desde farmácias até estações de serviço, assim como dezenas de jardins de infância na Nova Zelândia.



A Kaseya informou que apenas 60 clientes diretos foram afetados pelo ciberataque de sexta-feira, mas se acrescentar as vítimas indiretas - os clientes de seus clientes -, considerou que no total cerca de 1.500 empresas foram afetadas.



Embora a Kaseya seja pouco conhecida pelo público, os analistas afirmam que era alvo dos hackers porque milhares de empresas usam seu software, o que permite aos invasores paralisarem muitas empresas de uma só vez.



Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, alertou mais uma vez ao seu homólogo russo Vladimir Putin para que "tome medidas" contra os hackers que operam na Rússia.