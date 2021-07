Israel aplica terceira dose da vacina anticovid nos mais vulneráveis

Israel começou, nesta segunda-feira (12), a administrar uma terceira dose da vacina anticovid em pacientes com risco imunológico, após o aumento dos casos de coronavírus devido à disseminação da variante Delta.



O Estado hebreu foi um dos primeiros países do mundo a lançar uma ampla campanha de vacinação em meados de dezembro graças a um acordo com a gigante farmacêutica Pfizer, que rapidamente abasteceu o país com milhões de doses em troca da coleta de dados sobre os efeitos de sua vacina, que foi desenvolvida em parceria com a empresa de biotecnologia BioNTech.



Esta campanha permitiu administrar o regime completo de duas doses da vacina a mais de 55% da população, incluindo cerca de 85% dos adultos, o que favoreceu a reabertura de cafetarias, bares e estabelecimentos comerciais, bem como a redução do número de casos de covid-19, que passou de 10 mil para menos de 100 por dia.



Mas, nas últimas semanas, as infecções aumentaram devido à propagação da variante Delta do vírus, que é mais contagiosa, o que obrigou as autoridades a voltarem a impor algumas medidas sanitárias, como o uso obrigatório da máscara em locais públicos fechados.



Diante do avanço da nova cepa, o ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que havia autorizado a inoculação de uma terceira dose da vacina Pfizer para algumas pessoas que apresentam risco imunológico e que não responderam bem às duas administradas para se protegerem da covid-19.



"Há evidências crescentes de que os pacientes imunossuprimidos não desenvolvem um nível satisfatório de anticorpos mesmo após duas doses da vacina contra o coronavírus. Alguns podem desenvolver esses anticorpos apenas após três doses", disse o ministério em um comunicado.



"Diante do aumento do número de casos nas últimas semanas e do alto risco que representa para os pacientes imunossuprimidos com doenças graves, eles agora podem receber uma terceira dose da vacina", acrescentou a administração sanitária.



O ministério publicou uma lista com os tipos de pacientes que podem precisar de uma terceira dose, como aqueles que fizeram um transplante de órgão.