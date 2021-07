Hotel desaba, mata uma pessoa e deixa 10 desaparecidos

(foto: Reprodução/TV chinesa CCTV)

Umdesabou nesta segunda-feira (12) na cidade de, no leste da, deixando pelo menos uma pessoa morta e 10 desaparecidas, informou a emissora estatal CCTV.Osresgataram seteentre osdo hotel Siji Kaiyuan nesta cidade turística, acrescentou a CCTV."As operações decontinuam e uma investigação está em andamento para determinar as causas da", de acordo com a mesma fonte.O Siji Kaiyuan foi inaugurado em 2018 e tinha 54 quartos, um salão para banquetes e salas de conferências, de acordo com uma descrição no site de viagens Ctrip.As imagens divulgadas pela CCTV mostram mais de uma dúzia de socorristas trabalhando no local do desastre próximos a uma montanha de destroços.e acidentes emna China são comuns, muitas vezes devido ao desrespeito das normas de segurança, às vezes como resultado de corrupção.