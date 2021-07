Um hotel desabou nesta segunda-feira (12) na cidade de Suzhou, no leste da China, deixando pelo menos uma pessoa morta e 10 desaparecidas, informou a emissora estatal CCTV.



Os socorristas resgataram sete sobreviventes entre os escombros do hotel Siji Kaiyuan nesta cidade turística, acrescentou a CCTV.



"As operações de resgate continuam e uma investigação está em andamento para determinar as causas da tragédia", de acordo com a mesma fonte.