Papa permanecerá internado por 'mais alguns dia'

Operado do cólon há nove dias, o papa Francisco permanecerá internado por "mais alguns dias" no Hospital Gemelli, de Roma - informou o Vaticano nesta segunda-feira (12).



"Para otimizar a terapia médica e de reabilitação, o Santo Padre permanecerá hospitalizado por mais alguns dias", disse seu porta-voz, Matteo Bruni, sem mais detalhes até o momento.



No domingo (11), Francisco, de 84 anos, apareceu na varanda do 10º andar do hospital para rezar o Ângelus com a voz um pouco rouca, mas dizendo-se feliz por cumprir este tradicional rito.



Realizada em 4 de julho e sob anestesia geral, a cirurgia consistiu em uma "colectomia esquerda" para remover um pedaço do cólon. A operação foi decidida, porque o sumo pontífice sofria de estenose diverticular sintomática do cólon.



O porta-voz do papa destacou que Francisco, um apaixonado por futebol desde a juventude, "compartilha a alegria das seleções de Argentina e Itália com as pessoas próximas a ele".



A Argentina voltou a ganhar a Copa América após um intervalo de 28 anos, após derrotar o Brasil, sábado (10), no Rio de Janeiro, por 1 a 0.



Já a Itália conquistou a Europa no domingo (11), no Estádio de Wembley, em Londres, em uma emocionante final, vencida na disputa de pênaltis contra a Inglaterra.



Ainda de acordo com o porta-voz, o papa também quis lembrar "o significado do esporte e de seus valores, e a capacidade esportiva de aceitar qualquer resultado, inclusive a derrota".



"Somente assim, perante as dificuldades da vida, podemos nos envolver sempre, lutando sem se entregar, com esperança e confiança", afirmou ele, segundo a nota do Vaticano.



Também no domingo, o pontífice visitou pacientes internados em seu andar e celebrou uma missa na capela com o pessoal médico e de enfermagem que cuidam dele, relatou Bruni.