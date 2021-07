Tempestades elétricas deixam mais de 50 mortos na Índia

Mais de 50 pessoas morreram em tormentas elétricas em vários estados da Índia - anunciaram autoridades indianas nesta segunda-feira (12), acrescentando que 11 delas estavam em um antigo forte do Rajastão.



Centenas de pessoas morrem a cada ano na Índia, devido a tempestades e chuvas torrenciais causadas pela chegada das monções.



Em Uttar Pradesh, o estado mais populoso deste país asiático, pelo menos 42 pessoas morreram em vários distritos, segundo autoridades.



Além disso, em Jaipur, capital do Rajastão, vários raios atingiram duas torres do Forte de Amber, uma construção do século XII. Turistas estava reunidos neste local para contemplar o espetacular fenômeno.



"Começou a chover quando as pessoas já estavam no forte", disse Saurabh Tiwari, um oficial da polícia de Jaipur, à AFP.



"Elas se refugiaram nas torres quando a chuva se intensificou", continuou o agente.



Pelo menos 11 pessoas morreram, e 17 ficaram feridas, informou a polícia, acrescentando que três delas se encontram em estado crítico.



"Alguns dos feridos ficaram inconscientes, outros fugiram", completou Tiwari.



O período de grandes monções de junho a setembro é crucial para a vida dos habitantes e para a agricultura no subcontinente indiano, mas causa, a cada ano, danos e centenas de mortes nesta região do mundo que abriga um quinto da população mundial.