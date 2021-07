Bolívia recebe um milhão de vacinas doadas pelos EUA via Covax

Um carregamento de 1.008.000 vacinas da Johnson & doadas pelos Estados Unidos por meio do mecanismo Covax chegou no domingo (11) à Bolívia, onde menos de 7% da população completou sua vacinação contra a covid-19.



"Acreditamos que, daqui a alguns meses, estaremos bem, quase livres da pandemia", disse o ministro boliviano das Relações Exteriores, Rogelio Mayta, após receber as vacinas no aeroporto da Força de Tarefa Aérea Diablos Negros, em El Alto, cidade limítrofe com La Paz (capital administrativa).



Também participaram da cerimônia de entrega outros membros do governo e representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da embaixada dos Estados Unidos na Bolívia.



Enviado pela Covax, um mecanismo da OMS para a distribuição equitativa das vacinas contra a covid-19, soma-se às 527 mil doses da vacina russa Sputnik V, que chegaram ao na sexta-feira, e a outras 500 mil do laboratório chinês Sinopharm, entregues na noite de domingo.



Por ser de dose única, a vacina da Johnson & Johnson vai acelerar a campanha de imunização no país andino. É a quinta vacina à disposição dos bolivianos, junto com a russa Sputnik V, a chinesa Sinopharm, a britânica AstraZeneca e a anglo-americana



Até sábado (10), 19,5% dos 11,8 milhões de bolivianos haviam recebido pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, e 6,7%, duas doses.