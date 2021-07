Joias são furtadas do quarto da atriz Jodie Turner-Smith em hotel de Cannes

Várias joias foram roubadas do quarto da atriz de Hollywood Jodie Turner-Smith em um hotel em Cannes - anunciou a polícia local nesta segunda-feira (12).



"A investigação está sendo realizada", disse uma fonte policial à AFP, confirmando informações do jornal Nice-Matin e da revista especializada The Hollywood Reporter.



Ainda não foi esclarecido se as joias eram da atriz britânica residente nos Estados Unidos, ou se alguma haviam sido emprestadas para ela, uma prática comum no Festival de Cannes.



O furto foi cometido "na sexta-feira em seu quarto de hotel", afirmou a polícia, acrescentando que "a atriz e sua equipe foram à polícia no dia".



Segundo a mesma fonte, o valor das joias não é de dezenas de milhares de euros, como a imprensa noticiou em um primeiro momento, nem representa "uma grande quantia", em relação a outros furtos ocorridos na Côte d'Azur.



"Não se pode excluir pista alguma", completou a fonte ouvida pela AFP.



Descoberta na série americana "True Blood", Jodie Turner-Smith é conhecida por seu papel no filme "Queen & Slim - Os perseguidos" (2019), sobre uma blitz policial que acaba mal para um casal afro-americano.