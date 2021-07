Diretora e elenco de 'Medusa' denunciam em Cannes a crise de saúde no Brasil

A equipe do filme brasileiro "Medusa" denunciou neste domingo (11) no tapete vermelho do Festival de Cannes a crise de saúde que vive o Brasil, ao exibir diante das câmeras uma mensagem lembrando as mais de 500 mil mortes por covid-19 ocorridas no país.



Durante a apresentação do filme italiano "Tre piani", na competição pela Palma de Ouro, a diretora Anita Rocha da Silveira e os atores Bruna Linzmeyer, Mariana Oliveira, Lara Tremouroux e Felipe Frazão mostraram um cartaz em inglês: "533.000 morreram no Brasil de uma doença para a qual já tem vacina."



O Brasil é o segundo país do mundo em número de mortes pelo coronavírus e o governo do presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por se opor a medidas de isolamento social e o uso de máscaras, além de atrasos na campanha de vacinação. Uma CPI está atualmente investigando no Senado supostas omissões durante a gestão da pandemia.



O filme "Medusa" estreará nesta segunda-feira na Quinzena dos Realizadores, sessão paralela do festival. O Brasil também conta com dois curtas-metragens competindo pela Palma de Ouro e o documentário "Marinheiro das montanhas", de Karim Ainouz, na seleção oficial.