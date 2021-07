O partido pró-europeu da presidente Maia Sandu liderava as eleições legislativas antecipadas na Moldávia neste domingo (11), com 40% das urnas apuradas.



O Ação e Solidariedade (PAS, centro-direita) obteve 44% dos votos até então, contra 33% do Bloco de Socialistas e Comunistas, de Igor Dodon, pró-Rússia.