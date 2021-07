Dezenas de incêndios são controlados na Grécia

Apesar dos ventos fortes, várias dezenas de incêndios foram controlados na Grécia neste domingo (10), anunciaram as autoridades, enquanto uma cidade costeira foi evacuada como medida de precaução.



Cerca de 500 pessoas, entre residentes e turistas, tiveram que deixar a pequena aldeia de Niborio, na ilha de Evia, no sábado por causa de um violento incêndio que começou em uma floresta próxima.



"O fogo estava se deslocando para o sul devido ao efeito do vento, o que levou os bombeiros a pedirem a evacuação preventiva dos habitantes de Niborio", segundo declarações divulgadas neste sábado, pela televisão, do vice-ministro da Defesa Civil, Nikos Hardalias.



Quatro outros incêndios também ocorreram, começando em áreas com grama muito seca no oeste de Ática, perto das cidades de Eleusis e Aspropyrgos. Outro também estourou em Varnavas, no nordeste da península, sem ameaçar as residências.



Segundo os bombeiros, neste domingo, todos os incêndios estavam controlados.