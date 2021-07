Netanyahu deixa a residência oficial

O ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deixou, neste domingo (11), sua residência oficial, um mês depois de ser substituído por seu rival Naftali Bennett.



"Pouco depois da meia-noite, a família deixou a residência na [rua] Balfour", escreveu um porta-voz da família aos repórteres.



Caminhões de mudança foram vistos fora da residência neste fim de semana.



Após 12 anos de governo ininterrupto, Netanyahu foi destituído do poder em 13 de junho após um voto de confiança no Parlamento a favor de uma nova coalizão liderada por seu aliado de longa data Naftali Bennett.



No entanto, Netanyahu não deixou a residência oficial após essa data e continuou recebendo dignitários, incluindo a ex-embaixadora americana na ONU Nikki Haley.



Em junho, o gabinete de Naftali Bennett anunciou que 10 de julho seria a data final para a saída de Netanyahu da residência oficial.



O ex-primeiro-ministro enfrenta vários processos judiciais.



Ele é acusado de ter recebido presentes (champanhe, joias e charutos) de personalidades ricas, de tentar obter cobertura da mídia favorável do maior jornal de pagamento de Israel, Yediot Aharonot, e de favorecer um magnata das telecomunicações com objetivos semelhantes.