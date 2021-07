Rei da Jordânia e presidente de Israel discutem processo de paz no Oriente Médio

O rei Abdullah II da Jordânia recebeu uma ligação do novo presidente israelense, Isaac Herzog, com quem conversou sobre o processo de paz no Oriente Médio, informou a agência oficial da Jordânia, Petra, neste sábado (10).



Isaac Herzog foi empossado presidente do Estado de Israel esta semana.



Na chamada, o rei "enfatizou a importância de trabalhar por uma paz justa e global, baseada em uma solução de dois Estados", o israelense e o palestino, relatou Petra.



O soberano "destacou a necessidade de reunir mais esforços para chegar a esta solução, como o único meio de se obter segurança, estabilidade e paz duradoura na região", acrescentou.



Por sua vez, Herzog confirmou no Twitter a conversa. "Salientei a importância das relações estratégicas entre os nossos países, que favoreçam a paz e a cooperação regional", postou.



Além disso, os dois países anunciaram neste sábado que Israel vai vender 50 milhões de metros cúbicos de água para a Jordânia, afetada por uma seca extrema, sob um acordo.



Israel e Jordânia assinaram um tratado de paz em 1994.