Turistas e habitantes locais fogem de incêndios florestais na Grécia

Bombeiros combateram mais de 50 incêndios florestais provocados por fortes ventos neste sábado(10) na Grécia, levando à evacuação de uma cidade costeira.



"Hoje, 51 incêndios foram reportados", disse o vice-ministro da Proteção Civil, Nikos Hardalias, em uma entrevista coletiva de emergência transmitida pela televisão.



Uma cidade na ilha de Evia foi evacuada após o início de um grande incêndio florestal. A ilha de Evia fica na península da Ática, onde está localizada a capital, Atenas.



Cerca de 500 pessoas, a maioria turistas, fugiram da cidade de Niborio, antes que a ordem oficial de evacuação fosse dada.



"O fogo, com a ajuda do vento, deslocou-se para o sul, por isso o oficial do Corpo de Bombeiros encarregado solicitou a evacuação preventiva dos habitantes de Niborio. As chamas continuam, mas no momento não há casas ou infraestruturas ameaçadas ", disse Hardalias.



Mais de 60 bombeiros e 23 caminhões combatiam as chamas, além de seis helicópteros e sete aviões.



Quatro incêndios, todos em áreas de grama seca, ocorreram simultaneamente neste sábado em diferentes cidades no oeste da Ática, Elefsina e Aspropyrgos, enquanto um incêndio florestal atingiu Varnavas, no nordeste, mas não afetou casas.



Os bombeiros conseguiram controlar as chamas nos arredores da cidade de Volos, na Tessália, na tarde deste sábado.



A Grécia enfrenta incêndios florestais todos os verões, devido ao tempo seco, ventos fortes e temperaturas que muitas vezes ultrapassam os 30 graus Celsius.