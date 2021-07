Argentina prorroga até agosto medidas contra Covid

O governo argentino prorrogou nesta sexta-feira até 6 de agosto a bateria de medidas sanitárias para conter a transmissão da Covid-19 e a propagação local da variante Delta do novo coronavírus.



A nova extensão do combate à pandemia foi aprovada no momento em que se acumulam mais de 98 mil mortos e 4,6 milhões de infectados, estatísticas que estão entre as mais altas das Américas, em um país de 45 milhões de habitantes.



"A variante Delta foi reportada em 86 países e é entre 50% e 70% mais contagiosa do que a variante Alpha", argumentou o governo no decreto sanitário.



A nação sul-americana já comprou 28 milhões de doses de vacinas de diversos laboratórios, das quais 24 milhões foram aplicadas, incluindo quase 5 milhões de pessoas com as duas doses. O país manterá as fronteiras fechadas ao turismo, mas ampliará a cota de argentinos e residentes que poderão retornar ao país. Reuniões sociais com mais de 10 pessoas estão suspensas.



Por outro lado, quase todas as atividades industriais, comerciais e escolares estão permitidas, inclusive com abertura maior na cidade de Buenos Aires, governada pela oposição em nível federal.