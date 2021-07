Dólar ajuda recuperação dos preços do petróleo

Os preços do petróleo se recuperaram nesta sexta-feira, ajudados pela queda do dólar e pela redução das reservas americanas, mas o mercado seguia preocupado com a ausência de acordo na Opep+.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em setembro fechou com alta de 1,92% em Londres, a 75,55 dólares. Em Nova York, o barril do WTI para agosto subiu 2,22%, a 74,56 dólares.



A queda nas reservas de óleo cru nos Estados Unidos, de 6,9 milhões de barris na semana passada, sustenta os preços desde ontem. "O mercado se impressionou com a demanda de gasolina, que apresentou um recorde semanal", explicou à AFP Andrew Lebow, do Commodity Research Group.



O mercado, no entanto, "teme que os grandes produtores bombeiem acima de suas cotas, tendo em vista os problemas na Opep+", assinalou Sukrit Vijayakar, da Trifecta Consultants. "À espera de um acordo entre os membros da organização, os preços são mobilizados por forças externas, e nem tanto por fundamentos. A queda do dólar é um fator, a alta de hoje nas ações é outro", enfatizou Andrew Lebow.