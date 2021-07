Sete estudantes e dois professores são libertados de cativeiro na Nigéria

Sete estudantes e dois professores sequestrados no início de junho por homens armados que atacaram sua universidade no norte da Nigéria foram libertados na sexta-feira (9), disse um porta-voz da instituição à AFP.



"Os reféns foram libertos por seus sequestradores na noite passada nos arredores da vila de Sabon Birni, perto de Kaduna", disse este porta-voz, Mahmud Aliyu Kwarbai. "Eles passaram a noite na casa do chefe da aldeia e chegaram à escola esta manhã."



Acrescentou que os "sete alunos e dois professores" "parecem gozar de boa saúde, mas estão traumatizados, o que é inevitável depois de passar um mês em cativeiro".



Homens armados atacaram a Universidade Politécnica Nuhu Bamalli em Zaria, uma cidade no estado de Kaduna, na noite de 10 de junho.



Nesse ataque, eles atiraram em dois alunos, matando um e ferindo o outro.



De acordo com uma fonte próxima às negociações, "cerca de 10 milhões de nairas (cerca de 20 mil euros) foram entregues aos sequestradores para libertarem os reféns".



Este ataque é o mais recente de uma série de sequestros de crianças em idade escolar nos últimos meses no centro e noroeste da Nigéria, onde, após uma década, gangues armadas aterrorizam a população, saqueando aldeias, roubando gado e realizando sequestros em massa para obter resgate.



Mais de 1.000 estudantes foram sequestrados desde dezembro passado, mas a grande maioria deles foi libertada após a entrega do resgate.