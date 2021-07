Biden pede a Putin para agir contra ataques cibernéticos realizados na Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com seu homólogo russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (9) e lhe pediu que tomasse medidas contra grupos que realizam ataques cibernéticos de ransomware da Rússia, anunciou a Casa Branca.



"Ele falou com o presidente Putin sobre os atuais ataques de ransomware (sequestro de dados) por criminosos russos que afetaram os Estados Unidos e outros países", segundo um comunicado.



Biden também destacou a necessidade de que a Rússia detenha esses grupos e disse que está comprometida em abordar de forma abrangente a ameaça representada pelo sequestro de dados.



"O presidente Biden reiterou que os Estados Unidos tomarão todas as ações necessárias para defender seu povo e sua infraestrutura principal em face deste desafio contínuo", disse a Casa Branca.



O sequestro de dados nos Estados Unidos e em outros países aumentou drasticamente no ano passado e incluiu ações importantes, como a que paralisou um grande oleoduto no leste dos Estados Unidos.



Outros alvos de ataques de ransomware foram hospitais, departamentos de polícia das cidades e empresas privadas.



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que Washington "não tem nenhuma informação adicional ou nova que sugira que o governo russo liderou esses ataques", mas acrescentou que Moscou "tem a responsabilidade de agir".