EUA anuncia sanções a 34 empresas e entidades por laço com China, Rússia e Irã

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (9), a imposição de sanções a 34 empresas e outras entidades relacionadas com o Exército e com a política da China para com a minoria muçulmana uigur, e também por facilitarem exportações para Rússia e Irã.



Este grupo foi incluído em uma lista negativa "por sua participação, ou risco de participação em atividades contrárias à política externa e aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos", disse o Departamento de Comércio dos EUA, em um comunicado.



Quatorze sancionadas têm sede na China e estão envolvidas em sua política em relação aos uigures e outras minorias étnicas na região de Xinjiang (noroeste), onde, de acordo com o comunicado, Pequim "continua a cometer genocídio e crimes contra a humanidade".



Outras cinco estiveram envolvidas em ajudar o Exército chinês a adquirir lasers e outras tecnologias para modernizar suas Forças Armadas.



Oito entidades foram penalizadas por exportar tecnologia americana para o Irã, disse o Departamento de Comércio, enquanto outras sete foram colocadas na lista por envolvimento com os militares russos.



"Continuaremos a usar agressivamente os controles de exportação para responsabilizar governos, empresas e indivíduos que tentam acessar itens de origem americana para atividades subversivas em países como China, Irã e Rússia", disse a secretária de Comércio, Gina Raimondo.