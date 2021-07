Reativação econômica pressiona comércio mundial e transporte marítimo

O comércio mundial já se recuperou fortemente e deve continuar crescendo este ano, estimulado pela recuperação econômica, que está aumentando o custo das importações, em particular do transporte marítimo - informa estudo da Euler Hermes divulgado nesta sexta-feira (9).



No acumulado do ano, o comércio internacional deve crescer 7,7% em volume, e 15,9%, em valor, após uma queda de 8% e 9,9%, respectivamente, no ano passado.



"A reabertura das economias da Europa e dos Estados Unidos está provocando um forte aumento das importações procedentes da Ásia para estas duas regiões", relata o estudo.



Além do aumento da demanda, as empresas precisam repor seus estoques, que se esgotaram em grande medida no ano passado, quando o comércio ficou praticamente paralisado pela pandemia.



Como resultado, o transporte de mercadorias - o marítimo em particular - tem dificuldade para atender às necessidades. Isso leva à escassez de contêineres e ao aumento dos custos de transporte.



Entre 60% e 65% dos porta-contêineres sofreram atrasos nas entregas desde o início do ano, frente a 20% antes da crise, segundo a seguradora de crédito.



As empresas europeias se veem especialmente afetadas, já que tinham menos estoques do que seus concorrentes americanos, ou asiáticos.



Setores com uma gestão mais estrita de seus estoques, como automotivo e indústria têxtil, também estão sob maior pressão.



A Euler Hermes prevê que essa situação deve se manter em 2022, já que o comércio mundial continuará crescendo.



