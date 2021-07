Sudão do Sul completa 10 anos com pouco a comemorar

O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, prometeu nesta sexta-feira (9) não levar novamente à guerra um país já mergulhado na violência e em uma grave crise humanitária, por ocasião do 10º aniversário da independência da jovem nação.



Em 9 de julho de 2011, o Sudão do Sul se tornou oficialmente o 193º país do mundo, após décadas de guerra para se emancipar do norte do Sudão. Mas a alegria que tomou conta das ruas da capital Juba naquela noite há muito desapareceu.



Em dezembro de 2013, o país mergulhou em uma guerra civil que, em cinco anos, causou mais de 380 mil mortes, cerca de quatro milhões de deslocados (um terço da população) e uma grave crise humanitária.



Em setembro de 2018, um acordo de paz foi oficialmente assinado entre Salva Kiir e seu rival Riek Machar, que agora governam o país como presidente e vice-presidente, respectivamente.



"Garanto que não os colocarei na guerra novamente. Vamos todos trabalhar juntos para nos recuperar da última década e recolocar nosso país no caminho do desenvolvimento", disse Kiir em um discurso em inglês.



O presidente também saudou "o novo espírito de diálogo" entre os signatários do acordo de 2018 e colocou economia e segurança como suas prioridades.



- "Inúmeros obstáculos" à paz -



Dez anos após sua independência, a situação no Sudão do Sul piorou: altos índices de violência, uma crise econômica com inflação galopante e "os maiores níveis de insegurança alimentar e desnutrição desde a independência", segundo a ONU.



Cerca de 60% da população sofre de insegurança alimentar, incluindo 108 mil pessoas em risco de fome, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos (PMA).



A fragilidade das instituições, a corrupção e a miséria fizeram disparar a violência interétnica e o crime em muitas regiões que escapam à autoridade do Estado.



O acordo de 2018 previa uma série de medidas para evitar uma nova guerra, mas muitas delas não foram implementadas.



"O país ainda enfrenta inúmeros obstáculos para uma paz duradoura, como a ausência de uma força de segurança unificada, a insegurança ligada a conflitos entre comunidades e a criminalidade oportunista", comentou a missão da ONU no Sudão do Sul (UNMISS) em um comunicado.



A missão pediu aos líderes que "aproveitem esta oportunidade para transformar as esperanças e sonhos de dez anos atrás em realidade".



Segundo a ONU, mais de 80% das vítimas civis registradas em 2021 sofreram violência entre comunidades, ou atos de milícias.



Os armazéns de ajuda humanitária e as equipes humanitárias também são alvo de violência: sete trabalhadores humanitários foram mortos este ano no país.



- Discurso e corrida -



Em seu discurso, Salva Kiir insistiu nos avanços obtidos, embora tenha dito estar "perfeitamente ciente de que temos muito que fazer para alcançar a segurança total no país".



Embora a formação de um Exército unificado mal tenha avançado, o presidente indicou que 53 mil membros das forças de segurança estão "prontos para se formar".



Sinal do desencanto generalizado, o país não comemora oficialmente sua independência desde 2014. Agora, em 2021, as autoridades determinaram que fosse celebrada em privado, oficialmente devido à pandemia da covid-19.



Além do discurso presidencial, o único evento público foi uma corrida de 10 quilômetros em Juba, a "Grande Corrida do Sudão do Sul".



Estava agendado o juramento dos deputados do Parlamento "reconstituído", cuja composição foi anunciada em maio. A cerimônia foi adiado, sem qualquer explicação por parte das autoridades políticas.



Segundo uma composição negociada entre os signatários do acordo de 2018, esta "reconstituição" do Parlamento é uma das medidas tomadas para se evitar uma nova guerra.



Em uma mensagem aos líderes do país, o papa Francisco encorajou-os a fazer mais para que seus cidadãos possam "gozar plenamente dos frutos da independência".



"Seu povo continua a viver com medo e incerteza", lamentou.