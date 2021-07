Um soldado morto e outro ferido no leste da Ucrânia por tiros separatistas

Um soldado foi morto e outro ferido por tiros disparados por separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, anunciou nesta sexta-feira (9) o Exército ucraniano, em um contexto de aumento da tensão nesta zona de conflito.



Conforme indicado no Facebook, os rebeldes atacaram na quinta e nesta sexta-feira as posições do Exército ucraniano com morteiros, lançadores de granadas e metralhadoras.



A Ucrânia trava uma guerra desde 2014 com separatistas pró-russos nas regiões de Donetsk e Luhansk, em um conflito com mais de 13.000 mortes que começou após a anexação da península da Crimeia pela Rússia.



Após uma trégua no segundo semestre de 2020, a tensão voltou a aumentar este ano e, de acordo com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), nas últimas duas semanas "houve um número crescente de violações do cessar-fogo".



Durante semanas, a Rússia mobilizou quase 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia.



Em abril, Moscou anunciou sua retirada, mas, de acordo com Kiev e países ocidentais, esse processo não foi concluído.