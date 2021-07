O governo tailandês vai impor novas restrições, incluindo um toque de recolher noturno em Bangcoc, em nove províncias, devido ao preocupante aumento de casos de covid-19.



A partir de segunda-feira, "os deslocamentos não essenciais ficam proibidos. As pessoas não poderão sair de casa entre 21h e 4h, salvo em caso de necessidade", anunciou o porta-voz da célula no governo responsável pela gestão da pandemia, Apisamai Srirangson.



O anúncio afeta a capital, onde vivem cerca de 10 milhões de pessoas, as províncias vizinhas a Bangcoc e do sul do país.



Nas últimas 24 horas, a Tailândia registrou mais de 9.200 novos casos de covid-19 e 72 mortes.