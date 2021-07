Conselho de administração do FMI aprova aumento de reservas

O Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional (FMI) deu sinal verde para aumentar as reservas e a capacidade de empréstimo da instituição em cerca de US$ 650 bilhões para ajudar os países a se recuperarem da pandemia - informou sua diretora-gerente Kristalina Georgieva, nesta sexta-feira (9).



O aumento seria o maior já feito para Direitos Especiais de Saque (SDR), as reservas internacionais que ajudam os governos a protegerem suas reservas financeiras contra as flutuações cambiais e, no caso do FMI, a calcular empréstimos e taxas de juros.



"O Conselho aprovou ontem minha proposta de uma nova alocação de SDR equivalente a US$ 650 bilhões - a maior da história do FMI - para atender às necessidades globais de reservas, no longo prazo, durante a pior crise desde a Grande Depressão", disse Georgieva em um comunicado.



Esta dotação "aumentará a liquidez e as reservas de todos os nossos países-membros, construirá confiança e promoverá a resiliência e a estabilidade da economia mundial".



Se for aprovada pela Junta de Governadores (a autoridade máxima do Fundo), a nova alocação de SDR será concluída até o final de agosto, acrescentou Georgieva.



Os ministros das finanças do G20 se reúnem nesta sexta-feira (9) e no sábado (10) em Veneza. O principal item da pauta é discutir uma iniciativa para taxar as multinacionais de forma mais equitativa, um projeto elaborado por 130 países que representam 90% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.



Na quarta-feira (7), Georgieva pediu aos países mais ricos do mundo que ajam mais rapidamente em favor dos países mais pobres, que enfrentam um "duplo choque devastador": perder a corrida contra a covid-19 e desperdiçar os investimentos necessários para sustentar o crescimento econômico.